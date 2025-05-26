الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية التاسعة لتسكين منطقة الرابية بالشروق

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعة العلنية التاسعة لتسكين المواطنين الذين سددوا مقدمات الحجز الخاصة بشرائح مساحات تم توفيق أوضاعها بمنطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025، بمقر جهاز المدينة.

وأكد الوزير، في بيان، أهمية مواصلة جهود توفيق أوضاع المواطنين والكيانات القائمة بالأراضي المضافة إلى عدد من المدن الجديدة، إلى جانب تعزيز التخطيط العمراني السليم لاستعمالات تلك الأراضي بما يسهم في إقامة مجتمعات متكاملة ومستدامة.

من جانبه، أوضح المهندس بسام محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن القرعة العلنية اليدوية ستشمل المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات للمساحات التي تم توفيق أوضاعها، وفقًا لشرائح المساحات المختلفة (209م² - 276م² - 400م² - 500م² - ومساحات أخرى) بمنطقة الرابية.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه يتعين على المواطنين الحضور بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا في التاريخ المحدد لتسجيل الحضور بمقر الجهاز، مع التأكيد على غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، لبدء إجراءات القرعة، وسيُسمح بدخول القرعة بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد فقط.

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