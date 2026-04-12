أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن المرحلة الحادية عشرة من مشروع "بيت الوطن" تتضمن طرح 3600 قطعة أرض بمواقع متميزة في 22 مدينة جديدة، مشيرة إلى أنه جارٍ استقبال التحويلات البنكية من المصريين المقيمين بالخارج لتسجيلها كأرصدة تمهيدًا للحجز في هذه المرحلة، وذلك حتى يوم الجمعة الموافق 1 مايو المقبل.

وأضافت الوزيرة أن المدن التي يشملها الطرح هي: القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، 15 مايو، 6 أكتوبر، العبور، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، سفنكس الجديدة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن تحويلات الراغبين في الحجز سيتم تسجيلها كأرصدة لهم تمهيدًا للحجز في المرحلة الجديدة من المشروع، وذلك في إطار تيسير الإجراءات على المصريين بالخارج، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات البنكية، والتغلب على المعوقات التي قد تواجههم خلال فترة الطرح، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وبحسب بيان: تقرر استمرار استقبال تحويلات الراغبين في الحجز لحين الانتهاء من تحديث الموقع الإلكتروني بالمعلومات الخاصة بقطع الأراضي المطروحة ضمن المرحلة الجديدة، وسيتم إتاحة فترة زمنية إضافية عقب تحديث الموقع، تُمكّن الحاجزين من زيادة أرصدتهم حال رغبتهم في ذلك، قبل بدء احتساب أولوية التخصيص بناءً على التحويلات، على أن يتضمن التحويل البنكي أحد أكواد الحجز المتاحة حاليًا على الموقع الإلكتروني لمشروع "بيت الوطن" (الكود المرجعي للحاجز)، وذلك لحين الانتهاء من تحديث الموقع وإدراج مواقع الطرح الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص الوزارة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أهالينا المصريين المقيمين بالخارج لتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم، مشيرة إلى أن مشروع "بيت الوطن" حقق نجاحاً كبيراً، ولاقى إقبالاً واستحسانا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة في عام 2012.