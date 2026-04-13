إعلان

خطوات التقديم على أراضي بيت الوطن.. 3600 قطعة أرض جاهزة للحجز

كتب : محمد عبدالناصر

04:02 م 13/04/2026

وزارة الإسكان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأت وزارة الإسكان في استقبال تحويلات المصريين العاملين في الخارج ضمن طرح أراضي بيت الوطن المرحلة الـ11، حيث تم توفير 3600 قطعة أرض في 22 مدينة جديدة.

وجاءت تفاصيل طرح أراضي بيت الوطن على النحو التالي:

يتم استقبال التحويلات البنكية من المصريين المقيمين بالخارج لتسجيلها كأرصدة تمهيدًا للحجز في هذه المرحلة، وذلك حتى يوم الجمعة الموافق 1 مايو المقبل.

مدن طرح أراضي بيت الوطن:


القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، 15 مايو، 6 أكتوبر، العبور، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة، العاشر من رمضان.

كما شمل الطرح مدن: السادات، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، سفنكس الجديدة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

خطوات التسجيل في أراضي بيت الوطن:


- التسجيل موقع بيت الوطن.. اضغط هنا

- يتم اختيار المدينة وتحديد قطعة الأرض، ثم تأكيد الحجز والحصول على كود الحجز.

- كود الحجز يتم اضافة في الحوالة الدولارية الخاصة بمقدم الحجز.
بيانات التحويل:

(رقم حساب المستفيد) 4082192000
(رقم الآيبان) EG020001000100000004082192000
(سويفت كود) CBEGEGCXXXX


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الإسكان بيت الوطن أراضي المصريين بالخارج

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

