طرح محلات وصيدلية وقطع أراضٍ للبيع بمدينتي برج العرب والفيوم الجديدتين

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، طرح 14 محلاً تجاريا وصيدلية بمساحات تتراوح بين (71م2 : 66م2) بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء 17/6/2025.

وأضاف المهندس خالد نايف عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، أنه تم طرح 9 قطع أراضٍ بأنشطة ورش حرفية بالمنطقة الصناعية الأولى بمساحة 313.5م2 للقطعة الواحدة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء 3/6/2025.

جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقري الجهازين، ويمكن للراغبين في دخول المزادين المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية وقطع أراضي الورش في مواعيد العمل الرسمية.

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