إعلان

طرح محلات وصيدلية وقطع أراضٍ للبيع بمدينتي برج العرب والفيوم الجديدتين

11:55 ص الأربعاء 14 مايو 2025

طرح محلات وصيدلية وقطع أراضٍ للبيع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، طرح 14 محلاً تجاريا وصيدلية بمساحات تتراوح بين (71م2 : 66م2) بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء 17/6/2025.

وأضاف المهندس خالد نايف عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، أنه تم طرح 9 قطع أراضٍ بأنشطة ورش حرفية بالمنطقة الصناعية الأولى بمساحة 313.5م2 للقطعة الواحدة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء 3/6/2025.

جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقري الجهازين، ويمكن للراغبين في دخول المزادين المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية وقطع أراضي الورش في مواعيد العمل الرسمية.

اقرأ أيضًا:

موعد وتفاصيل الطرح الجديد لوحدات منخفضي ومتوسطي الدخل

أكبر طرح للوحدات السكنية.. ننشر أسعار شقق جنة والإسكان الحر (150 ألفًا مقدم حجز)

الأسعار والمساحات.. الإسكان تكشف الفرق بين شقق ديارنا والإسكان المتنوع

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

برج العرب الفيوم المهندس السيد همام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ