أعلن قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح عدد من المحال التجارية والصيدليات والوحدات الإدارية والمهنية، إلى جانب ورش صناعية، للبيع من خلال مزادات علنية، وذلك بمدن: العاشر من رمضان، والسادات، والصالحية الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

وفي هذا السياق، تم طرح 52 محلاً تجارياً وصيدلية بمدينة العاشر من رمضان، بمساحات تتراوح بين (17م² : 99م²)، وذلك للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم الأربعاء الموافق 29/4/2026.

وفي مدينة السادات، تم طرح 20 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح بين (11م² : 97م²)، إلى جانب 10 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (31م² : 165م²)، بمناطق متفرقة داخل المدينة، للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم 17/5/2026.

كما تم طرح 2 محل تجاري، و6 ورش صناعية، و6 وحدات إدارية ومهنية بمدينة الصالحية الجديدة، بمساحات تتراوح بين (10م² : 109م²)، بالإضافة إلى طرح قطعتَي أرض بنشاط ورش حرفية بمساحات تتراوح بين (301م² : 308م²)، وجميعها بمناطق مختلفة داخل المدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم الأربعاء الموافق 20/5/2026.

وفي مدينة برج العرب الجديدة، تم طرح 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (17م² : 40م²)، و5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (30م² : 60م²)، بمناطق متنوعة داخل المدينة، للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 12/5/2026.

كما تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن التي تُطرح بها هذه الوحدات والمحال والصيدليات والورش.