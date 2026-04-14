طرح محال وصيدليات ووحدات إدارية وورش للبيع بـ4 مدن جديدة

كتب : محمد عبدالناصر

02:22 م 14/04/2026

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

أعلن قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح عدد من المحال التجارية والصيدليات والوحدات الإدارية والمهنية، إلى جانب ورش صناعية، للبيع من خلال مزادات علنية، وذلك بمدن: العاشر من رمضان، والسادات، والصالحية الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

وفي هذا السياق، تم طرح 52 محلاً تجارياً وصيدلية بمدينة العاشر من رمضان، بمساحات تتراوح بين (17م² : 99م²)، وذلك للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم الأربعاء الموافق 29/4/2026.

وفي مدينة السادات، تم طرح 20 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح بين (11م² : 97م²)، إلى جانب 10 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (31م² : 165م²)، بمناطق متفرقة داخل المدينة، للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم 17/5/2026.

كما تم طرح 2 محل تجاري، و6 ورش صناعية، و6 وحدات إدارية ومهنية بمدينة الصالحية الجديدة، بمساحات تتراوح بين (10م² : 109م²)، بالإضافة إلى طرح قطعتَي أرض بنشاط ورش حرفية بمساحات تتراوح بين (301م² : 308م²)، وجميعها بمناطق مختلفة داخل المدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم الأربعاء الموافق 20/5/2026.

وفي مدينة برج العرب الجديدة، تم طرح 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (17م² : 40م²)، و5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (30م² : 60م²)، بمناطق متنوعة داخل المدينة، للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 12/5/2026.

كما تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن التي تُطرح بها هذه الوحدات والمحال والصيدليات والورش.

