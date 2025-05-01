وزير الإسكان يتفقد تنفيذ الخط الإضافي من مأخذ المعادي إلى محطة تنقية القاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم، بتفقد تنفيذ الخط الإضافي صلب قطر (2200 مم) من مأخذ المعادي إلى محطة تنقية القاهرة الجديدة، يرافقه مسؤولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس جهاز القاهرة الجديدة.

وتابع المهندس شريف الشربيني، مختلف مكونات المشروع، والأعمال الجارية بالخط، الذي يأتي استكمالا لخطة رفع كفاءة وتطوير خطوط ومحطات وروافع المياه الرئيسية المغذية لمياه الشرب للقاهرة الجديدة وذلك طبقاً لخطة الإحلال والتجديد لمنظومة مياه الشرب بالمدينة.

ويتم تنفيذ الخط الإضافي صلب قطر (2200 مم) أو (2600 مم) ببعض الأماكن طبقًا للمسار حسب القطاع الطولي والعرضي للطريق والتقاطعات من مأخذ المعادي إلى محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، وذلك استكمالًا للخط الحالي للوصول إلى الكمية الإجمالية المنتجة والمغذية لمدينة القاهرة الجديدة من مأخذ المعادي وكذلك لعدم الاضطرار لقطع المياه في حالة حدوث أي أعطال بالخط القديم، ويتم تنفيذ الأعمال من خلال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

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