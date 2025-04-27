توقيع اتفاقية شراكة بين أربين لينز وSTORY Hospitality الإماراتية لتنفيذ وحدات فندقية بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

وقّعت شركة أربين لينز اتفاقية شراكة مع شركة STORY Hospitality، وتعد إحدى الشركات التابعة لـ"مجموعة أبوظبي كابيتال"، إحدى أكبر المؤسسات الاستثمارية في دولة الإمارات.

وتم توقيع الاتفاقية من جانب شركة Urbnlanes بواسطة المهندس فادي عبدالله، الرئيس التنفيذي للشركة، ومن جانب STORY Hospitality بواسطة السيد فيكتور أبو غانم، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك بحضور السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقال المهندس فادي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة Urbnlanes ، بأن هذه الاتفاقية – الأولى من نوعها في السوق العقاري المصري – تتعلق بالمشروع الرئيسي للشركة "نوي ريزيدنس – القاهرة الجديدة"، وتمثل بداية لتعاون مستقبلي بين الطرفين في مشاريع متعددة بالسوقين المحلي والإقليمي.

وأضاف أن الاتفاقية ستُحدث نقلة نوعية في قطاع الضيافة في مصر من خلال ترسيخ مفهوم "الإجازات الممتدة" في الشقق الفندقية، كما تتماشى مع خطط الحكومة المصرية لمضاعفة السعة الفندقية الحالية البالغة 250,000 غرفة بحلول عام 2028، للوصول إلى هدف استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وأشار المهندس شادي عبدالله، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Urbnlanes ، إلى وجود نقص كبير في عدد الفنادق والغرف الفندقية بمصر، حيث يبلغ عدد الوحدات المتاحة حاليًا حوالي 250,000 وحدة تم إنشاؤها على مدار سنوات عديدة، وهو عدد لا يتماشى مع حجم التدفقات السياحية الحالية والمتوقعة. ولهذا، تركز الشركة على دعم قطاع الضيافة في مصر من خلال شراكات مع شركات مرموقة مثل "مجموعة أبوظبي كابيتال".

وأكد أبوبكر الخوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي كابيتال، أن هذه الشراكة لا تمثل مجرد إنجاز جديد لشركة STORY Hospitality ، بل تعكس الرؤية الاستراتيجية طويلة الأجل للمجموعة في رفع معايير قطاع الضيافة في المنطقة، من خلال التعاون مع شريك موثوق وذو خبرة واسعة. وأعرب عن فخره بدعم علامة تجارية تقدم التميز باستمرار، وتوسّع نطاق أعمالها العالمية بشغف وهدف واضح.