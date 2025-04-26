وزير الإسكان يتفقد طريق الازدواج وإنشاء سور الشانزلزيه بمركز مارينا العلمين السياحي

كتب- محمد عبدالناصر:

استهل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد أعمال رفع كفاءة طريق الازدواج "الخدمة" من مارينا 1 : مارينا 3، وإنشاء سور منطقة الشانزلزيه وتطوير البوابات والمداخل، بمركز مارينا العلمين السياحي، يرافقه مسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز القرى السياحية.

في جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، الأعمال الجاري تنفيذها، واستمع إلى شرح تفصيلي عن أعمال رفع كفاءة طريق الازدواج "الخدمة"، حيث أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، أن أعمال توسعات طريق الخدمة وازدواج الطريق من مارينا 1 حتى مارينا 3 تمثل نقطة تحول في حجم وحركة التنقل لحارة الخدمة لمارينا، وإحياء خدمات منطقة الشانزلزيه حيث يجرى إقامة سور فاصل وتحويلها لمنطقة تجارية وخدمية لخدمة الملاك ورواد المنطقة الساحلية.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بأعمال استكمال تطوير المداخل والبوابات (1،4،5) بعد الانتهاء فعليا من تطوير مدخل رقم (2) لمركز مارينا العلمين الذي يعد المرحلة الأولى لاستكمال خطة تطوير مداخل وبوابات مركز مارينا العلمين السياحي.

وتجول وزير الإسكان بالركاب في كل مكونات قرى مارينا، موجهًا بصيانة أعمال المسطحات الخضراء ورفع الكفاءة وزيادة أماكن انتظار السيارات.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بوجود مسطحات خضراء في محيط كل بوابة، وتغطية طريق الازدواج باللوحات الإرشادية وصيانة أعمدة الإنارة وزيادتها في حالة الاحتياج.

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