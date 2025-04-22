شقق التعمير والإسكان.. أسعار وطرق سداد وحدات جنة وسكن مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان في حجز شقق مشروع جنة وسكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة ضمن طروحات بنك التعمير والإسكان، والتي يستمر التقديم بها حتى 15 مايو المقبل.

وجاءت تفاصيل الحجز والتقديم على النحو التالي:

يكون مقدم الحجز 151 ألفًا لكل الوحدات، ويتم سداد 30% من ثمن الوحدة قبل الاستلام و70% بعد الاستلام على 3 و5 و7 سنوات بفائدة البنك المركزي + 2.5%.

ويتم طرح 5300 وحدة في مشروع جنة بالمنصورة الجديدة، سجل سعر المتر 17500 جنيه، وسجلت الشقة الـ 130 مترًا 2 مليون و275 ألف جنيه.

حيث يتم سداد 150 ألف جنيه دفعة تعاقد وجدية حجز، ثم استكمال 20% من ثمن الوحدة خلال شهرين من انتهاء الحجز، حيث يتم سداد 300 ألف جنيه تقريبًا، ثم سداد 10% من ثمن الوحدة وقت التعاقد، وهو ما يمثل 227 ألف جنيه.

ويتبقى 70% من ثمن الوحدة وهو مليون و592 ألف جنيه يتم سدادهم على 3 أو 5 أو 7 سنوات بالفائدة المعلنة من البنك المركزي وقت التعاقد.

كما تم طرح 1000 وحدة في سكن مصر بالمنصورة الجديدة، 15900 جنيه، وسجلت الشقة الـ 115 مترًا مليون و828 ألف جنيه.

حيث يتم سداد 150 ألف جنيه دفعة تعاقد وجدية حجز، ثم استكمال 20% من ثمن الوحدة خلال شهرين من انتهاء الحجز، حيث يتم سداد 215 ألف جنيه تقريبًا، ثم سداد 10% من ثمن الوحدة وقت التعاقد، وهو ما يمثل 182 ألف جنيه.

ويتبقى 70% من ثمن الوحدة وهو مليون و279 ألف جنيه يتم سدادها على 3 أو 5 أو 7 سنوات بالفائدة المعلنة من البنك المركزي وقت التعاقد.