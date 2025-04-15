أحدث صور لإزالات بلوكات مساكن الحرفيين لخطورتها الداهمة

كتب- محمد نصار:

تواصل محافظة القاهرة، ممثلة في المنطقة الغربية وحي منشأة ناصر، أعمال إزالة بلوكات مساكن الحرفيين بنطاق الحي.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على أرواح المواطنين قاطني هذه البلوكات، نظرًا لأنها تمثل حالة من الخطورة الداهمة.

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