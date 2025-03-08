أسعار ومواصفات.. استمرار حجز شقق فالي تورز في العبور الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر وزارة الإسكان في طرح شقق مبادرة بيتك في مصر للمصريين في الخارج حتى 20 مارس الجاري.

ويتم طرح أكثر من 11 مشروعًا في 9 مدن جديدة، ومن أهم المشروعات، فالي تورز في العبور الجديدة.

ويقع مشروع Valley Towers East بالحي (14)، الذي يتوسط مدينة العبور الجديدة، ويطل المشروع على منطقة الخدمات المركزية للمدينة ويتميز بالقرب من عدد من المحاور والطرق الرئيسية، وتتميز مدينة العبور الجديدة بأنها تقع على طرق إقليمية ورئيسية ما يسهل ربطها بالقاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتمتع المشروع بموقعه بالقرب من عدد من الجامعات، والمراكز التجارية، والمناطق الترفيهية، والمدارس التي توفر الراحة والرفاهية في الإقامة.

كما يتوافر بالمشروع: مول تجاري، مركز طبي، حضانات، مدارس، مسجد، كنيسة، ملعب خماسي، مكتب بريد، نقطة شرطة.

ويبلغ عدد الوحدات المطروحة في المشروع 1122 وحدة سكنية، وتكون الشقق تشطيب كامل وبدون أسانسير بمساحات تتراوح بين 89 م2 وحتى 116 م2.

أسعار مشروع فالي تور في العبور الجديدة.

سجلت الشقة الـ 116 مترًا، مبلغ مليون و353 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 89 مترًا مليون و38 ألف جنيه، ويكون المقدم 250 ألف جنيه وهو ما يعادل 5 آلاف دولار.

اقرأ أيضًا:

بدء الحجز في شقق مبادرة بيتك في مصر.. ننشر أسعار جميع الوحدات في 12 مشروعًا

موعد قرعة شقق جنة وسكن مصر ودار مصر والإسكان المتميز

أحدث صور لشقق سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان

أحدث صور للشقق.. 7 معلومات عن حي جاردن سيتي العاصمة الإدارية الجديدة