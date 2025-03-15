جهاز مدينة 6 أكتوبر ينفذ إزالات مخالفات بناء في حملات مكبرة -تفاصيل

كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن حملات إزالة مخالفات البناء أسفرت عن تنفيذ إزالات لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٤ بلوك ١٢/ ١٦ السياحية الشمالية الأولى، وزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٧ كمبوند كارما، وتحويل البدروم إلى سكني بالقطعة رقم ١٣ بلوك ٩/ ١٦ السياحية الشمالية الأولى.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ إزالات لتحويل وحدة سكنية إلى استوديوهات بالقطعة رقم ١٧٤٦ المجاورة ٧ الحي الثاني، ولزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ١٦٧٥ الحي الأول، إضافة إلى إزالة لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٤٠٤ المجاورة الثالثة، الحي الخامس، عقد ثان.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أنه تم تنفيذ إزالة لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ١٧٢٢ المجاورة الثامنة، الحي الثالث، وإزالة لتغيير البدروم إلى سكني بالقطعة رقم ٤٠٣ المجاورة الثانية الحي الخامس، وإزالة لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم E32 الحي التاسع، وإزالة لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٥٨٠ السياحية الأولى، منطقة الأكثر تميزًا.

جدير بالذكر أن الحملات تمت تحت إشراف وبحضور المهندس حسام حسني، والمهندس أحمد مكي، والمهندس راضي خليل، نواب رئيس الجهاز، بالتنسيق مع الأمن الإداري للجهاز، وبالتعاون مع شرطة التعمير بقيادة العميد محمد بهجت، رئيس قسم شرطة التعمير ومباحث التعمير بقيادة المقدم مصطفى عابد، رئيس مباحث التعمير، وضباط وأفراد شرطة التعمير، ورجال أمن الجهاز، والأحياء والنظافة والإشغالات.

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