إعلان

"لا وجود لفقاعة عقارية".. وزير الإسكان: الأسعار لن تنخفض واستقرار السعر مدعوم بارتفاع الطلب

كتب : محمد عبدالناصر

11:18 م 07/12/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن السوق العقاري في مصر يتمتع بصلابة قوية ولا يواجه أي مؤشرات على وجود فقاعة عقارية، مشيرًا إلى أن الاستثمار العقاري يظل الاختيار الأول للمواطن المصري ويمثل عقيدة راسخة لدى غالبية الأسر.

وأوضح الشربيني أن هذا التفضيل الكبير للعقار يؤدي إلى استمرار الطلب بشكل قوي، ما يجعل السوق مستقرًا رغم المتغيرات الاقتصادية التي قد تؤثر على حجم الطلب في بعض الفترات، إلا أن الرغبة المتجددة في الشراء تبقي السوق في حالة توازن.

وأشار الوزير إلى وجود تنوع كبير في المطورين العقاريين داخل السوق المصري، حيث يقدم كل منهم مشروعات مختلفة ومتنوعة تلائم احتياجات وشرائح متعددة، وهو ما يعزز القدرة الاستيعابية للسوق ويخلق منافسة إيجابية.

وحول ارتفاع أسعار العقارات، أكد الشربيني أن الأسعار ترتبط بشكل مباشر بحجم الطلب مقارنة بالوحدات المطروحة، موضحًا أن السوق يشهد حاليًا حالة من الاستقرار السعري، مع تسجيل ثبات واضح في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف وزير الإسكان أن الأسعار لن تشهد انخفاضًا، لكن حالة الثبات الحالية تُعد مؤشرًا إيجابيًا مع استمرار المبادرات التي تستهدف دعم القدرة الشرائية، مشيرًا إلى وجود تيسيرات كبيرة في نظم السداد وصلت إلى 15 سنة، مما يخفف الأعباء على المواطنين ويزيد من فرص التملك.

وأكد الشربيني أن الوزارة مستمرة في متابعة تطورات السوق وتوفير آليات دعم مختلفة تضمن استدامة النمو العقاري بما يحافظ على مكانة القطاع كأحد أهم محركات الاقتصاد المصري.

اقرأ أيضًا:

طرح 25 ألف شقة في 6 مشروعات وسداد جدية الحجز الأحد المقبل -(انفوجراف)

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكان شريف الشربيني فقاعة عقارية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حمزة نمرة: فخور بمصريتي وأتمنى كل الخير للسعودية.. وتركي آل الشيخ يعلق
وزير الرياضة: واقعة وفاة السباح يوسف كشفت إهمالاً إجرائياً رغم توافر الكود الطبي
هل تقدم مستثمر لشراء الأرض؟.. وزير الإسكان يكشف السبب وراء سحب أرض الزمالك
وزير الإسكان يكشف حقيقة بيع "وسط البلد".. وهذا موقف أرض "الحزب الوطني"