قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن السوق العقاري في مصر يتمتع بصلابة قوية ولا يواجه أي مؤشرات على وجود فقاعة عقارية، مشيرًا إلى أن الاستثمار العقاري يظل الاختيار الأول للمواطن المصري ويمثل عقيدة راسخة لدى غالبية الأسر.

وأوضح الشربيني أن هذا التفضيل الكبير للعقار يؤدي إلى استمرار الطلب بشكل قوي، ما يجعل السوق مستقرًا رغم المتغيرات الاقتصادية التي قد تؤثر على حجم الطلب في بعض الفترات، إلا أن الرغبة المتجددة في الشراء تبقي السوق في حالة توازن.

وأشار الوزير إلى وجود تنوع كبير في المطورين العقاريين داخل السوق المصري، حيث يقدم كل منهم مشروعات مختلفة ومتنوعة تلائم احتياجات وشرائح متعددة، وهو ما يعزز القدرة الاستيعابية للسوق ويخلق منافسة إيجابية.

وحول ارتفاع أسعار العقارات، أكد الشربيني أن الأسعار ترتبط بشكل مباشر بحجم الطلب مقارنة بالوحدات المطروحة، موضحًا أن السوق يشهد حاليًا حالة من الاستقرار السعري، مع تسجيل ثبات واضح في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف وزير الإسكان أن الأسعار لن تشهد انخفاضًا، لكن حالة الثبات الحالية تُعد مؤشرًا إيجابيًا مع استمرار المبادرات التي تستهدف دعم القدرة الشرائية، مشيرًا إلى وجود تيسيرات كبيرة في نظم السداد وصلت إلى 15 سنة، مما يخفف الأعباء على المواطنين ويزيد من فرص التملك.

وأكد الشربيني أن الوزارة مستمرة في متابعة تطورات السوق وتوفير آليات دعم مختلفة تضمن استدامة النمو العقاري بما يحافظ على مكانة القطاع كأحد أهم محركات الاقتصاد المصري.

