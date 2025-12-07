جهاز حدائق أكتوبر يُعلن أماكن طرح محال وصيدليات ووحدات إدارية للبيع بالمزاد العلني
كتب : محمد عبدالناصر
جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر
أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن طرح 10 محال و2 صيدلية و4 وحدات إدارية للبيع بالمزاد العلني.
وجاءت أماكن المحال والوحدات على النحو التالي:
1ـ أسفل عمارة رقم 48 محل رقم 2 مشروع 207 عمارة مساحة 12.73م النشاط المقترح سوبر ماركت
2ـ أسفل عمارة رقم 114 محل رقم 2 مشروع 207 عمارة مساحة 12.73م النشاط المقترح خضار وفاكهة
3ـ أسفل عمارة رقم 18 محل رقم 2 مشروع 228 عمارة مساحة 12.73م النشاط المقترح مكتبة
4ـ أسفل عمارة رقم 92 محل رقم 2 بمشروع 228 عمارة مساحة 12.73م النشاط المقترح ألبان
5ـ أسفل عمارة رقم 183 محل رقم 2 بمشروع 229 عمارة بمساحة 12.73 النشاط المقترح خضار وفاكهة
الأسواق التجارية:
1ـ السوق التجاري ابني بيتك 7 قطاع س محل رقم 11 بمساحة 34.03م بنشاط مقترح مكتبة
2ـ السوق التجاري ابني بيتك 7 قطاع س محل رقم 12 بمساحة 33م بنشاط مقترح أدوات كهربائية
3ـ التجاري ابني بيتك 7 قطاع س محل رقم 13 بمساحة 33م النشاط المقترح مجمدات
4ـ التجاري ابني بيتك 7 قطاع س محل رقم 14 بمساحة 100م النشاط المقترح صيدلية
5-السوق التجاري ابني بيتك 7 قطاع ص محل رقم 11 بمساحة 34م النشاط المقترح حلاقة
6-السوق التجاري ابني بيتك 7 قطاع ص محل رقم 12 بمساحة 33م النشاط المقترح بقالة
7-السوق التجاري ابني بيتك 7 قطاع ل محل رقم 6 بمساحة 100م النشاط المقترح صيدلية
الوحدات الإدارية
1ـ أسفل عمارة رقم 48 وحدة رقم 1 مشروع 207 عمارة مساحة 53م النشاط المقترح عيادة طبية
2ـ أسفل عمارة رقم 48 وحدة رقم 2 مشروع 207 عمارة مساحة 53م النشاط المقترح صالة ألعاب رياضية
3ـ أسفل عمارة رقم 18 شقة رقم 1 مشروع 228 عمارة بمساحة 53م النشاط المقترح مكتب محاماه
4ـ أسفل عمارة رقم 183 وحدة رقم 1 بمشروع 228 عمارة بمساحة 53م النشاط المقترح مكتب هندسي