تابعنا على

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن طرح 10 محال و2 صيدلية و4 وحدات إدارية للبيع بالمزاد العلني.

وجاءت أماكن المحال والوحدات على النحو التالي:

1ـ أسفل عمارة رقم 48 محل رقم 2 مشروع 207 عمارة مساحة 12.73م النشاط المقترح سوبر ماركت

2ـ أسفل عمارة رقم 114 محل رقم 2 مشروع 207 عمارة مساحة 12.73م النشاط المقترح خضار وفاكهة

3ـ أسفل عمارة رقم 18 محل رقم 2 مشروع 228 عمارة مساحة 12.73م النشاط المقترح مكتبة

4ـ أسفل عمارة رقم 92 محل رقم 2 بمشروع 228 عمارة مساحة 12.73م النشاط المقترح ألبان

5ـ أسفل عمارة رقم 183 محل رقم 2 بمشروع 229 عمارة بمساحة 12.73 النشاط المقترح خضار وفاكهة

الأسواق التجارية:

1ـ السوق التجاري ابني بيتك 7 قطاع س محل رقم 11 بمساحة 34.03م بنشاط مقترح مكتبة

2ـ السوق التجاري ابني بيتك 7 قطاع س محل رقم 12 بمساحة 33م بنشاط مقترح أدوات كهربائية

3ـ التجاري ابني بيتك 7 قطاع س محل رقم 13 بمساحة 33م النشاط المقترح مجمدات

4ـ التجاري ابني بيتك 7 قطاع س محل رقم 14 بمساحة 100م النشاط المقترح صيدلية

5-السوق التجاري ابني بيتك 7 قطاع ص محل رقم 11 بمساحة 34م النشاط المقترح حلاقة

6-السوق التجاري ابني بيتك 7 قطاع ص محل رقم 12 بمساحة 33م النشاط المقترح بقالة

7-السوق التجاري ابني بيتك 7 قطاع ل محل رقم 6 بمساحة 100م النشاط المقترح صيدلية

الوحدات الإدارية

1ـ أسفل عمارة رقم 48 وحدة رقم 1 مشروع 207 عمارة مساحة 53م النشاط المقترح عيادة طبية

2ـ أسفل عمارة رقم 48 وحدة رقم 2 مشروع 207 عمارة مساحة 53م النشاط المقترح صالة ألعاب رياضية

3ـ أسفل عمارة رقم 18 شقة رقم 1 مشروع 228 عمارة بمساحة 53م النشاط المقترح مكتب محاماه

4ـ أسفل عمارة رقم 183 وحدة رقم 1 بمشروع 228 عمارة بمساحة 53م النشاط المقترح مكتب هندسي