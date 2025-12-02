الإسكان: حزمة حوافز لتشجيع البناء الأخضر المستدام بالمدن الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على توفير حزمة من الحوافز العمرانية لتشجيع المطور العقاري للتوجه نحو البناء الأخضر المستدام لخلق بيئة عمرانية مستدامة بالمدن الجديدة.

وتنطبق التيسيرات، وفي بيان الوزارة اليوم، على المشروعات الجديدة أو التي لم يتعدى نسبة إنجازها 20% أو المشروعات التي تتعدى 50 فدانًا، وتعتمد بنظام المراحل التنموية فيتم تطبيقها على المراحل التي لم تبدأ تنفيذها ولا يتم العمل بهذه التيسيرات بأثر رجعي.

كما يتم تشكيل مجموعة عمل تختص بمراجعة مشروعات العمران الأخضر كما تتم المعاينة عن طريق لجنة مشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومركز بحوث الإسكان والبناء وأجهزة المدن لمتابعة تنفيذ المشروعات.

ويتم طرح الحوافز حتى 30/5/2026 على أن يُعاد العرض بشكل شامل يضمن تنفيذ المشروعات الجديدة بشروط البناء الأخضر كتوجه عام للدولة، ويتم اعتبار مدن القاهرة الجديدة - دمياط الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - العاصمة الإدارية الجديدة مدن خضراء اعتبارًا من 30/6/2026، واعتبار أحد الشهادات (شهادة الهرم الأولية - شهادة الهرم البرونزي - شهادة الهرم الفضي) إلزامية لكل المشروعات على أن يتم منح المستفيد من الحوافز طبقًا للشهادة الممنوحة، بجانب إعداد بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بصفته الجهة التي تعتمد شهادات العمران الأخضر.

