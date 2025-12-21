إعلان

الإسكان: حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن

كتب : محمد عبدالناصر

12:58 م 21/12/2025

المهندس شريف الشربيني

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بحركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة، وذلك في ضوء ظروف العمل ومتطلباته خلال الفترة المقبلة.

ونص القرار على تكليف المهندس محمد عبد الله يوسف محفوظ، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بالقيام بأعمال مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندسة مروة حسین أمین أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بالعمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة العاصمة الجديدة، والمهندس بسام محمد الشيخ عبد الوهاب، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد.

كما نص القرار، على تكليف المهندس محمد عادل المرسي، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس محمد متولي صابر عبد ربه، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة الشروق، والمهندس أحمد محمود حسن أحمد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة.

المهندس شريف الشربيني الإسكان حركة تنقلات أجهزة المدن هيئة المجتمعات العمرانية

