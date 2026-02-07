واشنطن تمدد الطوارئ ضد إيران وتفرض عقوبات جديدة على قطاع النفط



أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، استمرار العمل بحالة الطوارئ الوطنية المفروضة على إيران، إلى جانب فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف كيانات وناقلات نفط مرتبطة بقطاع النفط الإيراني.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان رسمي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا جديدًا يضع آلية لفرض رسوم جمركية على الدول التي تستورد سلعًا أو خدمات من إيران، بدعوى حماية الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي.

وأشار البيان إلى أن الأمر التنفيذي ينص على فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أي دولة تقوم بشراء أو استيراد أو الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على أي سلع أو خدمات من إيران.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي يحتفظ بحق تعديل هذا الأمر في حال تغيرت الظروف، أو ردًا على أي إجراءات انتقامية، أو إذا اتخذت إيران أو الدول المتضررة خطوات جادة لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية والتوافق مع واشنطن في ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بقطاع النفط الإيراني، تستهدف 15 كيانًا و14 سفينة، إلى جانب شخصين، لارتباطهم بما وصفته الخارجية بـ«الأسطول الخفي» التابع لطهران.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، ومنعها من الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها في قطاع الطاقة.