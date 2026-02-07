إعلان

السفارة الأمريكية في بغداد تؤكد وقوع تفجير مُخطط له داخل مركز الدعم الدبلوماسي

كتب : مصراوي

11:07 ص 07/02/2026

السفارة الأمريكية في بغداد

أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، يوم السبت، تنفيذ تفجير «مسيطر عليه» داخل مركز الدعم الدبلوماسي في العاصمة.

وأضافت السفارة، في بيان مقتضب، أن السلطات العراقية أُبلغت مسبقًا بالعملية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت تفجيرًا "مسيطرًا عليه" آخر في المنشأة نفسها خلال يوليو 2025، دون توضيح أسبابه أيضًا.د

ويقع مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهو منشأة تُدار من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، بمحاذاة مطار بغداد الدولي.

ويوفر المركز دعمًا لوجستيًا وعملياتيًا للسفارة الأمريكية في بغداد، ويستضيف موظفين من عدة وكالات حكومية أمريكية، كما يدعم مهام مرتبطة بالتحالف الدولي في العراق، وفقًا لبيانات رسمية.ش

