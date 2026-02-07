أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، يوم السبت، تنفيذ تفجير «مسيطر عليه» داخل مركز الدعم الدبلوماسي في العاصمة.

وأضافت السفارة، في بيان مقتضب، أن السلطات العراقية أُبلغت مسبقًا بالعملية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت تفجيرًا "مسيطرًا عليه" آخر في المنشأة نفسها خلال يوليو 2025، دون توضيح أسبابه أيضًا.د

تم إبلاغ السلطات العراقية بوقوع تفجير مُسيطر عليه صباح يوم السبت، الموافق 7 شباط/فبراير، وذلك في مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهي منشأة دبلوماسية أمريكية. pic.twitter.com/ZoEgN6QzYr — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) February 7, 2026

ويقع مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهو منشأة تُدار من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، بمحاذاة مطار بغداد الدولي.

ويوفر المركز دعمًا لوجستيًا وعملياتيًا للسفارة الأمريكية في بغداد، ويستضيف موظفين من عدة وكالات حكومية أمريكية، كما يدعم مهام مرتبطة بالتحالف الدولي في العراق، وفقًا لبيانات رسمية.ش