حريق قرب السكة الحديد يربك حركة القطارات في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

شب حريق في بعض الحشائش والهيش على ضفاف ترعة الإبراهيمية، بجوار شريط السكة الحديد، أمام قرية منشأة عاصم، بين محطتي ببا وبني سويف، مما أثر على حركة القطارات بالخط النازل، مساء اليوم السبت.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق في الحشائش الملاصقة لشريط السكة الحديد، الأمر الذي تسبب في توقف القطار رقم 937 القادم من المنيا إلى القاهرة، حرصًا على سلامة الركاب.

وجرى توجيه قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمكنت القوات من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى شريط السكة الحديد.

وأسفر الحريق عن تعطيل مؤقت لحركة القطارات دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، فيما تم تسيير الحركة مرة أخرى بعد السيطرة الكاملة على النيران، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.