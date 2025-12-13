خبير مالي: خفض الفائدة يدفع السيولة نحو الأسهم القيادية في البورصة

أكد الدكتور علي جمال عبد الجواد، محلل الأسواق المالية، أن خفض أسعار الفائدة المتوقع سيحول السيولة بشكل ملحوظ من البنوك إلى سوق الأوراق المالية.

وقال عبد الجواد في حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري، إن تراجع جاذبية الودائع البنكية يدفع المستثمرين لتوجيه أموالهم نحو الأسهم والسندات، مضيفًا أن قطاعات الطاقة والاتصالات والعقارات ستكون الأكثر استفادة من انخفاض تكلفة التمويل.

أوضح عبد الجواد أن البورصة المصرية شهدت بالفعل تدفق سيولة جديدة بعد خفض الفائدة الأمريكية، مشيرًا إلى ارتفاعات في بعض المؤشرات والقطاعات.

وتابع الخبير المالي علي جمال عبد الجواد أن استمرار انخفاض التضخم يمنح البنك المركزي مرونة أكبر لسياسة التيسير النقدي، مؤكدًا أن السوق قادر الآن على تقديم عوائد تفوق التضخم.

أكد الخبير المالي، أن هذه التطورات تعزز ثقة المستثمرين وتعيد البورصة كأداة استثمار رئيسية في الفترة القادمة.