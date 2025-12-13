إعلان

خبير مالي: خفض الفائدة يدفع السيولة نحو الأسهم القيادية في البورصة

كتب : حسن مرسي

07:18 م 13/12/2025

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور علي جمال عبد الجواد، محلل الأسواق المالية، أن خفض أسعار الفائدة المتوقع سيحول السيولة بشكل ملحوظ من البنوك إلى سوق الأوراق المالية.

وقال عبد الجواد في حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري، إن تراجع جاذبية الودائع البنكية يدفع المستثمرين لتوجيه أموالهم نحو الأسهم والسندات، مضيفًا أن قطاعات الطاقة والاتصالات والعقارات ستكون الأكثر استفادة من انخفاض تكلفة التمويل.

أوضح عبد الجواد أن البورصة المصرية شهدت بالفعل تدفق سيولة جديدة بعد خفض الفائدة الأمريكية، مشيرًا إلى ارتفاعات في بعض المؤشرات والقطاعات.

وتابع الخبير المالي علي جمال عبد الجواد أن استمرار انخفاض التضخم يمنح البنك المركزي مرونة أكبر لسياسة التيسير النقدي، مؤكدًا أن السوق قادر الآن على تقديم عوائد تفوق التضخم.

أكد الخبير المالي، أن هذه التطورات تعزز ثقة المستثمرين وتعيد البورصة كأداة استثمار رئيسية في الفترة القادمة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور علي جمال عبد الجواد أسعار الفائدة الودائع البنكية البورصة المصرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الأحد.. القاهرة 21 درجة وتحذير من الشبورة وأمطار على هذه المناطق