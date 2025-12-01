قال الدكتور أحمد صقر، الرئيس التنفيذي لشركة صقر لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، المالكة لتطبيق فريدة، إنه من خلال طلبات المستثمرين لدينا تبين وجود طلب كبير على بعض المناطق، حيث جاءت منطقة محيط المتحف المصري الكبير من أولويات المستثمرين.

وأضاف صقر لمصراوي، أن مناطق مثل الساحل الشمالية خاصة رأس الحكمة، والقاهرة الجديدة والبحر الأحمر كان عليها طلب كبير من المستثمرين.

وأكد صقر، أن التطور التكنولوجي استطاع أن يغير فلسفة الاستثماري العقاري في السوق المصري، حيث أصبح ملكية العقار حكرًا على القادرين على دفع كامل ثمن الوحدة، بل من خلال تطبيق فريدة أصبحت متاحة لشرائح واسعة من المواطنين عبر نظام الملكية التشاركية، الذي يتيح لكل فرد امتلاك حصة حقيقية وموثقة من العقار.

‎وأوضح صقر، أن الاستثمار العقاري التشاركي يدعم الاقتصاد الكلي من خلال دخول رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة، بجانب استقطاب فئات جديدة إلى سوق الاستثمار العقاري، مما يساهم في زيادة معدلات الطلب وتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب.

وأكد أنه تطبيق "فريدة" نموذج متطور يسمح للمستخدمين بامتلاك حصص عقارية في وحدات سكنية وتجارية وطبية وإدارية، دون الحاجة إلى شراء وحدة كاملة، ويعتمد التطبيق على تقنيات رقمية متقدمة تضمن الشفافية وسهولة التداول، إضافة إلى منظومة تنظيمية معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بما يسمح للمصريين بالخارج والأجانب بالاستثمار المباشر.

وأوضح أن عدد كبير من المستثمرين في هذا النظام هم جيل z وهم أصغر من 25 سنة، نتيجة استعدادهم لتبني المفاهيم الجديدة للملكية والاستثمار، والتعامل الجيد من التكنولوجيا المتاحة حاليا.

وتابع: "حققنا مبيعات من خلال الملكية التشاركية للعقار بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال 2025، ونتوقع زيادتها لـ10 مليارات جنيه في 2026".

وأكد: نستهدف فتح نموذج لشقق السوق الثانوي "الريسيل" خلال النصف الأول من 2026.