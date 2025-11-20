أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 13 قراراً لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق مختلفة تقع تحت ولاية أجهزة تنمية مدن (العبور الجديدة – بورسعيد الجديدة "سلام" – السادات – دمياط الجديدة ) وذلك في إطار مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على مواصلة جهود أجهزة وزارة الإسكان في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري، لافتاً إلى أن هناك تعليمات لرؤساء ومسئولي أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة ، وذلك بهدف الحفاظ على المستوى الحضاري والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتمثلت المخالفات والتعديات في إقامة مباني بأنشطة وارتفاعات ومساحات مختلفة، وإقامة أسوار، وزيادة نسب بنائية وأعمدة خرسانية وصب أسقف أدوار مخالفة، وذلك دون الحصول على تراخيص، ودون سند قانوني.

