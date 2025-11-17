الحجز بدأ.. 15 صورة لشقق ديارنا بالطرح الجديد

وزير الإسكان: مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع تعاونها مع أنجولا

بدأت وزارة الإسكان، طرح كراسات شروط شقق ديارنا عبر منصة مصر العقارية، حيث يتم التسجيل وسداد جدية الحجز خلال الفترة من 16 / 11 إلى 15 /12 المقبل.

ويتم الدخول على موقع منصة مصر العقارية من الرابط التالي: اضغط هنا

ويوجد مشروع ديارنا في 15 مدينة جديدة: حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، بدر، حدائق العاصمة، السادات، برج العرب الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة، ناصر الجديدة، قنا الجديدة، العلمين الجديدة، والسويس الجديدة.

ويبلغ مقدم الحجز 200 ألف جنيه، ويدأ سعر الشقق من مليون و664 ألف جنيه وحتى 3 ملايين و388 ألف جنيه.

ووفقا لكراسة الشروط يتم تسليم الشقق كاملة التشطيب بمساحة من 104 حتى 154 متر.

ويعتبر مشروع ديارنا هو مجمع سكني حديث متكامل، يجمع بين الراحة والأمان مع تصميمات معمارية عصرية ووحدات سكنية بتشطيب متميز. يتميز المشروع بتوفير مساحات خضراء وخدمات متكاملة، مع نظام أمني وحراسة على مدار الساعة لضمان أعلى مستويات الخصوصية والطمأنينة.

يقع المشروع في مواقع استراتيجية ضمن المدن الجديدة، بما يتيح سهولة الوصول إلى الطرق الرئيسية، المراكز التجارية، الجامعات، والمدارس، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعائلات الباحثة عن حياة متوازنة، وكذلك للمستثمرين الراغبين في فرص استثمارية واعدة تحقق قيمة طويلة الأمد.

ويمكن التعرف على الأسعار من خلال الرابط التالي:

أسعار شقق ديارنا في 15 مدينة جديدة اضغط هنا



