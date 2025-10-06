قال المهندس إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سوما باي" للتنمية السياحية، إن مشروع مدينة سوما باي يمثل مدينة عمرانية متكاملة، تعمل المجموعة على تطويرها منذ 35 عامًا، وتمتد على مساحة 10 ملايين متر مربع بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر الأحمر.

وأضاف المسيري، في حواره لـ"مصراوي"، أن نحو 30% من المساحة الإجمالية لمدينة سوما باي، لا تزال تحت التطوير، ومتوقع الانتهاء بالكامل من المشروع خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة "سوما باي" للتنمية السياحية، أن "سوما باي" تضم حاليًّا 6 فنادق بإجمالي 1400 غرفة فندقية، ويجري تنفيذ 5 فنادق جديدة سترفع الطاقة الفندقية إلى 3000 غرفة عند اكتمالها.

وأوضح المسيري أن نسب الإشغال الفندقي داخل المنتجع تبلغ حاليًّا نحو 72%؛ ما يعكس الطلب القوي على المقصد السياحي طوال العام.

وكشف المسيري، فيما يخص الشق العقاري، أن المبيعات العقارية حققت نحو 8 مليارات جنيه خلال 2024، وتستهدف المجموعة زيادتها إلى 10 مليارات جنيه في 2025، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه في 2025.

وتابع الرئيس التنفيذي لمجموعة "سوما باي" للتنمية السياحية: العام الماضي شهد بيع 700 وحدة سكنية، ومن المستهدف بيع 900 وحدة خلال 2025، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت نشاطها السكني منذ عام 2012؛ حيث تم بيع 4 آلاف وحدة حتى الآن، مع تسليم 1000 وحدة جاهزة للسكن.

وأكد المسيري أن المستهدف الوصول إلى إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية عند اكتمال المدينة بنسبة 100%.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة "سوما باي" للتنمية السياحية، أن مبيعات البحر الأحمر تنمو بشكل ملحوظ على عكس حالة التباطؤ التي تشهدها سوق القاهرة والساحل الشمالي، موضحًا أن سوق البحر الأحمر تعمل على مدار العام وليس موسميًّا لثلاثة أشهر فقط، مثل الساحل الشمالي.

وأشار إلى أن 35% من مبيعات "سوما باي" موجهة للأجانب، مع استمرار استقرار أنماط الشراء بين المصريين والأجانب دون تغيرات جوهرية بسبب التغيرات الاقتصادية الأخيرة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مبينًا أن "المشتري في البحر الأحمر يختلف تمامًا عن المشتري في القاهرة أو الساحل الشمالي".

ورحَّب المسيري بدخول مشروعات كبرى؛ مثل مراسي البحر الأحمر، معتبرًا أن استثمار شركات عالمية مثل إعمار سيفتح أسواقًا خليجية وآسيوية جديدة، في حين يرتكز الطلب الحالي على السائحين والمشترين الأوروبيين.

وأوضح المسيري، بشأن استدامة المشروع، أن 20% من استهلاك الكهرباء في "سوما باي" يعتمد على الطاقة الشمسية، إلى جانب وجود محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية، فضلاً عن الاعتماد على خامات صديقة للبيئة في أعمال البناء.

وأضاف أن سعر متر العقار في مصر لا يزال منخفضًا مقارنةً بالأسعار العالمية؛ ما يمثل فرصة جاذبة للعملاء الأجانب، مشددًا على أهمية دور المطورين في خلق وجهات سياحية وتشغيلها طوال العام.

وتابع الرئيس التنفيذي لمجموعة "سوما باي" للتنمية السياحية: اتجهنا إلى السياحة الرياضية من خلال إنشاء مجمع رياضي متكامل يضم مجموعة واسعة من الألعاب والأنشطة، حيث نستضيف حاليًّا أربع بطولات عالمية للسباحة تحت رعاية كل من الاتحاد المصري والدولي للسباحة، بالإضافة إلى توفير ملاعب تنس وغيرها من المرافق الرياضية التي تلبي احتياجات مختلف الهواة والمحترفين.