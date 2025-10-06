ننشر رسوم وإجراءات التنازل عن وحدات "فالي تاورز" والأوراق المطلوبة

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن تفاصيل إجراءات ورسوم التنازل عن الوحدات السكنية ضمن مشروع "فالي تاورز"، وذلك في إطار جهوده لتنظيم وتسهيل المعاملات العقارية للمواطنين.

وفيما يلي ننشر الأوراق المطلوبة ورسوم التنازل الأساسية ورسوم "تنازل الأقارب":

ولإتمام عملية التنازل، يجب تقديم المستندات التالية:

- أصل محضر الاستلام للوحدة.

- أصل التوكيلات أو وجود الطرفين (المتنازل والمتنازل إليه).

- صور إيصالات السداد الخاصة بالوحدة.

- استعلام عن التنازل موجه إليه من بنك التعمير والإسكان فرع الحي السادس أو فرع الثاني عشر.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطرفين.

تفاصيل رسوم التنازل الأساسية:

تُحتسب رسوم التنازل الأساسية كالتالي:

- 5% من قيمة الوحدة + 14% ضريبة قيمة مضافة تُحسب على مبلغ (5%) + 1% مجلس أمناء.

- رسوم "تنازل الأقارب":

مُنحت تسهيلات خاصة للتنازل بين الأقارب، حيث تم تقسيمها إلى درجتين:

الدرجة الأولى:

0.5% رسوم تنازل + 14% (ضريبة قيمة مضافة تُحسب من مبلغ 0.5%) + 1% مجلس أمناء.

الدرجة الثانية:

1% رسوم تنازل + 14% (ضريبة قيمة مضافة تُحسب من مبلغ 1%) + 1% مجلس أمناء.