وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

10:40 م 04/10/2025
تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتجوَّل وزير الاسكان بمواقع العمل بالمشروع حيث يجري تنفيذ ٤٩٤ وحدة سكنية، كما تفقد ومرافقوه إحدى العمارات لمعاينة التشطيبات الداخلية والخارجية، وأطلعوا خلال الجولة على أعمال التشطيبات الداخلية بوحدة تم تأثيثها كنموذج كاملة التشطيب مكونة من ٣ غرف، وكذلك وحدة سكنية أخرى كاملة التشطيب مكونة من ٢ غرفة، حيث تم اختيار أفضل الخامات والألوان لتتناسب مع النموذج المعماري ومع متطلبات الحاجزين بطابع مميز مختلف عن النماذج الأخرى، بجانب تفقد أعمال مداخل الوحدات السكنية.

وشدد الوزير على ضرورة دفع معدلات التنفيذ والمتابعة الميدانية المستمرة للأعمال بكل المدن، وبذل كل الجهود لخروج هذه المشروعات بالشكل اللائق الذي يلبّي احتياجات مختلف شرائح المواطنين ، مع ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية في جميع مراحل التنفيذ.

وأكد وزير الإسكان حرص الوزارة على تحقيق رؤية الدولة في توفير سكن ملائم بجودة عالية لجميع المواطنين، وتعزيز مفاهيم الاستدامة وتنوع مستويات الإسكان لخدمة مختلف شرائح المجتمع، بما يدعم جودة الحياة ويحافظ على الموارد.

وحدات ديارنا وزير الإسكان شريف الشربيني

