وقعت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المصرف المتحد، بروتوكول تعاون مع بنك المصرف المتحد، حيث يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون ما بين الطرفين في مجال التمويل العقاري.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بنك المصرف المتحد يُعد من الشركاء المهمين لدى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مجال التمويل العقاري، حيث تعود هذه الشراكة بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.

وأضافت أن بروتوكول التعاون الجديد يأتي امتدادًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين بتاريخ 1 سبتمبر 2020، ويهدف إلى زيادة مبلغ التمويل ليصل إلى 5 مليارات جنيه مصري، وهو ما يؤكد أهمية الشراكة ما بين الطرفين وعمقها.

وأوضح طارق فايد أن هذه البروتوكول يمثل ترجمة عملية لشعار المصرف المتحد "انطلق معنا"، حيث يفتح الباب أمام شريحة واسعة من المواطنين نحو تحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي؛ وذلك من خلال برامج تمويل عقاري ميسرة تتناسب مع ظروفهم، الأمر الذي يعزز من تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المصرف المتحد أن محفظة التمويل العقاري بالمصرف المتحد قد تجاوزت 3.4 مليار جنيه وتخدم أكثر من 17,500 عميل بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن فروع المصرف المتحد الـ 68 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية خاصة الصعيد والدلتا من خلال تيسير الإجراءات لعملاء الصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإيفاد فرق عمل متخصصة لهذه المحافظات، وكذا توفير خدمات رقمية للتسهيل على المواطنين طرق السداد.

وفي ختام مراسم توقيع بروتوكول التعاون، تم التأكيد على استمرار التعاون المشترك فيما بينهما في مجال التمويل العقاري، وتعزيز التعاون الثنائي المستقبلي في مجالات مختلفة، بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.