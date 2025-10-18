أكد صندوق الإسكان الاجتماعي، انتهاء فترة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025، مشيرًا إلى أن الأولوية في التخصيص ستكون للمتقدمين في إعلان سكن لكل المصريين 5 السابق، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير سكن ملائم بأسعار مدعومة للمواطنين.

وأوضحت وزارة الإسكان أن الوحدات المطروحة يتم تمويلها بنظام التمويل العقاري بفائدة ميسرة تصل إلى 8% سنويًا لمحدودي الدخل، و12% لمتوسطي الدخل، مع إمكانية السداد على فترات تصل إلى 20 عامًا.

وأكدت الوزارة أن جميع تفاصيل الحجز والمصاريف الإدارية والتسجيل سيتم توضيحها داخل كراسة الشروط الإلكترونية عبر موقع الصندوق الرسمي.

وبين الصندوق أن الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي لمحدودي الدخل يبلغ 144 ألف جنيه سنويًا للأعزب و180 ألف جنيه للأسرة، بينما يصل لمتوسطي الدخل إلى 240 ألفًا للفرد و300 ألف جنيه للأسرة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

يمكن للمواطنين معرفة نتيجة التقديم من خلال عدة طرق إلكترونية وسهلة، تشمل:

الاتصال بالخط الساخن 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول.

الاتصال برقم 090071117 من أي خط أرضي.

الدخول على موقع الصندوق الرسمي، من هنا.

وإدخال الرقم القومي.

إرسال رسالة نصية على رقم 1124 تتضمن الرقم القومي.

طرق سداد أقساط شقق الإسكان الاجتماعي 2025

أوضحت الوزارة أن جميع إجراءات الحجز والسداد أصبحت إلكترونية بالكامل عبر منصة مصر الرقمية، ويمكن السداد باستخدام البطاقات الائتمانية، أو بطاقات ومحافظ «ميزة»، أو عبر مكاتب البريد المميكنة.

ويشمل السداد المصروفات الإدارية، ومقدم جدية الحجز، ووديعة الصيانة التي تقدر بـ 5% من قيمة الوحدة لضمان الحفاظ على المرافق والطابع العمراني للمشروعات.