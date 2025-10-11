من العشوائيات إلى الكمباوندات.. فيديو لشقق التطوير الحضري بالقليوبية

وزير الإسكان يختتم جولته اليوم بتفقد مشروعًا سكنيًا والطرق والمحاور بمدينة

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، فيديو من شقق صندوق التطوير الحضري في في حي غرب شبرا الخيمة، والتي تقع بالقرب من طريق بنها الحر.

وقال يونس إن هذه العمارات تُنفذ لخدمة المواطنين وتوفير سكن ملائم لهم، مضيفًا: "يتم تنفيذ هذه العمارات لأهل بلدنا.. بنعمل اللي ينفع الناس، ولدينا تحديات ومشكلات ماحدش يقدر ينكرها؛ لكن توجد مشروعات حقيقية بتتعمل علشان حياة كريمة للمصريين."

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الدولة نجحت في تحويل مناطق كانت عشوائية إلى مجتمعات سكنية متكاملة، قائلًا: "حولنا العشوائيات إلى كمبوندات، والخرابات إلى مزارات."

واختتم المستشار الإعلامي تصريحاته بالإشارة إلى أن اليوم السبت يشهد زيارة ميدانية كبيرة في محافظة القليوبية؛ لمتابعة سير العمل في عدد كبير من المشروعات.



