وزير الإسكان يتفقد المشروع السكني وأعمال الطرق والمرافق ومحطة المعالجة بالسويس الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروع السكني، وأعمال الطرق وشبكات المياه والصرف والري بالمرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة، لمتابعة سير العمل وتذليل أي عقبات، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، ومسؤولو المشروعات.

وخلال الجولة، استمع وزير الإسكان، إلى شرح تفصيلي عن موقف تنفيذ 86 عمارة بها 2064 وحدة سكنية بمساحة 90 م2، وموقف تنفيذ شبكة الطرق بطول 30 كم، وشبكات المياه والصرف والري بالمرحلة العاجلة بالمدينة، حيث يتم تنفيذ شبكة مياه شرب وحريق بطول 20 كم وتضم 18 غرفة محابس، وشبكة ري بطول 8 كم، وشبكة صرف صحي بطول 9.8 كم.

ووجه وزير الإسكان، بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق والطرق بالمرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة، والمنطقة الاستثمارية، وبالمواصفات القياسية، وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، والبدء في التنفيذ الفوري للمشروعات المخططة.

وخلال تجوله بالمشروعات، أبدى وزير الإسكان، استياءه من تأخر أعمال الطرق بمدخل المدينة، وعدم وجود أي معدات أو عاملين بالمواقع، لافتًا إلى أن مدينة السويس الجديدة تُعد من أهم المدن، وزيارته اليوم بهدف متابعة كل الأعمال وما يتم تنفيذه مع المسئولين على الأرض.

كما وجه وزير الإسكان، بضرورة وضع خطة عاجلة لسرعة الانتهاء من الطرق والمحاور المؤدية إلى مواقع المشروعات الجاري تنفيذها، وتنفيذ الأعمال بالطرق والمرافق بالتوازي مع المشروعات بالمرحلة الأولى للمدينة، مؤكدًا أنه غير راضٍ عن مستوى الأداء، وموجهًا بوقفة جادة مع الشركات المنفذة للمشروعات.

وخلال الجولة، تفقد "الشربيني" أعمال تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي العاجلة "محطة كومبكت" بطاقة 1000 م3/ يوم والتي بلغت نسبة الإنجاز بها مرحلة متقدمة، وتعد محطة المعالجة المدمجة منوط بها استقبال صرف المرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة بتكنولوجيا المعالجة الثلاثية للاستفادة من ناتج السيب النهائي في ري الأشجار والحدائق والمسطحات الخضراء بالمدينة.

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