حجز شقق سكن مصر وجنة ودار مصر.. فرصة أخيرة و3 طرق

شقق دار مصر.. الحجز مستمر بمقدم 100 ألف جنيه في 3 مدن جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان من حجز شقق سكن مصر ودار مصر وجنة والإسكان المتميز، يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الحالي.

وحددت وزارة الإسكان 3 طرق لسداد جدية الحجز الخاصة بالتقديم والتي تصل لـ 100 ألف جنيه، ويتضمن هذا الطرح 6575 وحدة سكنية، والتي تقرر إتاحة نسبة 5 % "330 وحدة" للمواطنين ذوي الهمم من إجمالي الوحدات المطروحة في 15 مدينة جديدة.

مدن الطرح:

القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة ـ 6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - بدر - العبور - الشروق - العاشر من رمضان - السادات - المنيا الجديدة - غرب قنا الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - دمياط الجديدة.

طرق السداد:

1- السداد عن طريق فوري باستخدام رقم السداد المرجعي قم مرجعي.

2- السداد بواسطة البطاقة البنكية.

3- السداد عن طريق التحويل البنكي.

خطوات بعد السداد:

- يقوم الموقع بمراجعة موقف السداد ثم يقوم الموقع بإرسال sms بتأكيد السداد وتغيير حالة الطلب الى تم السداد

- يقوم العميل بتأكيد الدفع وارفاق مستند التحويل على الموقع االلكترونى

للحجز بصيغة )JPEG - JPG - PDF ) ثم انتظار حالة تأكيد الطلب لحين المراجعة

- طباعة استمارة الحجز المدون بها االقرار والتوقيع عليها ورفعها من قائمة الإجراءات ورفع استمارة الحجز.

ويمكن التعرف على الأسعار وأماكن الطرح اضغط هنا

https://www.masrawy.com/news/realestate-news/details/2024/12/23/2696465