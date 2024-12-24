حجز شقق سكن مصر وجنة ودار مصر.. فرصة أخيرة و3 طرق
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كتب- محمد عبدالناصر:
تنتهي وزارة الإسكان من حجز شقق سكن مصر ودار مصر وجنة والإسكان المتميز، يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الحالي.
وحددت وزارة الإسكان 3 طرق لسداد جدية الحجز الخاصة بالتقديم والتي تصل لـ 100 ألف جنيه، ويتضمن هذا الطرح 6575 وحدة سكنية، والتي تقرر إتاحة نسبة 5 % "330 وحدة" للمواطنين ذوي الهمم من إجمالي الوحدات المطروحة في 15 مدينة جديدة.
مدن الطرح:
القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة ـ 6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - بدر - العبور - الشروق - العاشر من رمضان - السادات - المنيا الجديدة - غرب قنا الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - دمياط الجديدة.
طرق السداد:
1- السداد عن طريق فوري باستخدام رقم السداد المرجعي قم مرجعي.
2- السداد بواسطة البطاقة البنكية.
3- السداد عن طريق التحويل البنكي.
خطوات بعد السداد:
- يقوم الموقع بمراجعة موقف السداد ثم يقوم الموقع بإرسال sms بتأكيد السداد وتغيير حالة الطلب الى تم السداد
- يقوم العميل بتأكيد الدفع وارفاق مستند التحويل على الموقع االلكترونى
للحجز بصيغة )JPEG - JPG - PDF ) ثم انتظار حالة تأكيد الطلب لحين المراجعة
- طباعة استمارة الحجز المدون بها االقرار والتوقيع عليها ورفعها من قائمة الإجراءات ورفع استمارة الحجز.
ويمكن التعرف على الأسعار وأماكن الطرح اضغط هنا
https://www.masrawy.com/news/realestate-news/details/2024/12/23/2696465
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