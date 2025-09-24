فرص استثمارية.. انطلاق معرض سيتي سكيب 2025 بمركز مصر للمعارض

كتب- محمد عبدالناصر:

ينطلق بعد قليل معرض سيتي سكيب 2025، والذي يقام خلال الفترة من 24 حتى 27 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، حيث يجتمع أبرز المطورين العقاريين لعرض أحدث مشروعاتهم.

وتشهد نسخة هذا العام إطلاق جناح دولي جديد بمشاركة مطورين عالميين، مما يعزز من مكانة سيتي سكيب كحدث إقليمي ودولي رائد.

ويضم سيتي سكيب 2025 أيضًا ندوات سيتي سكيب Cityscape Talks التي تشمل جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية حول أفضل الفرص الاستثمارية العقارية للأفراد، ومستقبل القطاع العقاري، وأبرز توجهاته مثل الاستدامة، والمدن الذكية، بالإضافة لأحدث المنتجات العقارية في السوق المصري مثل الوحدات الفندقية والملكية الجزئية.

وقالت شركة انفورما، المنظمة لمعرض سيتى سكيب لهذا العام، إنه يضم أكثر من 80 مطورًا عقاريًا محليًا ودوليًا، لعرض أكثر من 1,000 مشروع متنوع يشمل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، إلى جانب مشاريع المدن الذكية والمستدامة، كما يتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 40,000 زائر من المستثمرين ورجال الأعمال والأفراد الباحثين عن فرص جديدة أو وحدات سكنية.

