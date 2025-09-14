إعلان

الحجز بدأ.. ننشر كراسة شروط الإسكان الأكثر تميزا بمقدم 350 ألف جنيه

08:29 م الأحد 14 سبتمبر 2025

وزارة الإسكان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح كراسة شروط لـ 2333 قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمميز والأكثر تميزاً ضمن الطرح السادس "مسكن".

وبدأ الحجز اليوم ولمدة شهرين تنتهي في ١٣ نوفمبر ۲۰۲٥ المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني "مسكن" على الرابط اضغط هنا .

وتم إتاحة الأراضي بـ ۱۸ مدينة جديدة تشمل مدن (6 أكتوبر - العبور - العاشر من رمضان - أخميم الجديدة - الصالحية الجديدة - الفشن الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - طيبة الجديدة - قنا الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط" - أسوان الجديدة - أسيوط الجديدة - السادات - برج العرب الجديدة -حدائق أكتوبر - سوهاج الجديدة).

وجاءت تفاصيل أراضي الإسكان الأكثر تميزا على النحو التالي:

مقدم جدية الحجز 350 ألف جنيه.

- مدينة العاشر من رمضان، سجل سعر المتر 9930 جنيه، فيما وصلت قطعة الأراض الـ518 متر 5 ملايين و946 ألف جنيه شامل نسبة التميز.

- مدينة 6 أكتوبر، سجل سعر المتر الـ 11 ألف و220 جنيه، ووصلت قطعة الأرض الـ 911 متر 11 مليون و554 ألف جنيه شامل نسبة التميز.

- مدينة العبور، سجل سعر المتر الـ 9 آلاف و620 جنيه، ووصلت قطعة الأرض الـ 749 متر 8 ملايين و434 ألف جنيه شامل نسبة التميز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شروط الإسكان الأكثر تميزا وزارة الإسكان أراضي الإسكان الأكثر تميزا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام