الحجز بدأ.. ننشر كراسة شروط الإسكان الأكثر تميزا بمقدم 350 ألف جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح كراسة شروط لـ 2333 قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمميز والأكثر تميزاً ضمن الطرح السادس "مسكن".

وبدأ الحجز اليوم ولمدة شهرين تنتهي في ١٣ نوفمبر ۲۰۲٥ المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني "مسكن" على الرابط اضغط هنا .

وتم إتاحة الأراضي بـ ۱۸ مدينة جديدة تشمل مدن (6 أكتوبر - العبور - العاشر من رمضان - أخميم الجديدة - الصالحية الجديدة - الفشن الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - طيبة الجديدة - قنا الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط" - أسوان الجديدة - أسيوط الجديدة - السادات - برج العرب الجديدة -حدائق أكتوبر - سوهاج الجديدة).

وجاءت تفاصيل أراضي الإسكان الأكثر تميزا على النحو التالي:

مقدم جدية الحجز 350 ألف جنيه.

- مدينة العاشر من رمضان، سجل سعر المتر 9930 جنيه، فيما وصلت قطعة الأراض الـ518 متر 5 ملايين و946 ألف جنيه شامل نسبة التميز.

- مدينة 6 أكتوبر، سجل سعر المتر الـ 11 ألف و220 جنيه، ووصلت قطعة الأرض الـ 911 متر 11 مليون و554 ألف جنيه شامل نسبة التميز.

- مدينة العبور، سجل سعر المتر الـ 9 آلاف و620 جنيه، ووصلت قطعة الأرض الـ 749 متر 8 ملايين و434 ألف جنيه شامل نسبة التميز.