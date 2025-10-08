

أكد الدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال العام الحالي بلغ 16 مليون سائح، وهو معدل مرتفع مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لا يزال أقل من الإمكانات السياحية الهائلة التي تمتلكها مصر من مزارات وآثار ومقومات جذب متنوعة.



وأضاف منير، خلال المائدة المستديرة بعنوان "دمج فرص الاستثمار في العقارات والسياحة"، أن مصر تضم حاليًا نحو 108 آلاف غرفة فندقية و104 وحدات إسكان سياحي، فيما يجري تنفيذ 75 ألف غرفة جديدة ضمن مشروعات جارٍ العمل عليها.



وأوضح أنه مع استكمال هذه المشروعات، تستهدف الهيئة رفع إجمالي عدد الغرف الفندقية إلى نحو 334 ألف غرفة خلال السنوات العشر المقبلة، مؤكدًا أن نسب الإشغال الحالية تصل إلى 95% في العديد من المناطق السياحية.



وأشار رئيس الجهاز التنفيذي إلى أن الهيئة تتابع عن قرب تنفيذ هذه المشروعات، وتعمل على إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق مستهدفات خطة الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي وتعزيز قدرته التنافسية عالميًا.



اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط





ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر





جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات





العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين



