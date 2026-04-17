قصة – مارينا ميلاد:

تمتلك إيران ما يقارب 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% (حسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، والتي يمكن تخصيبها بسرعة لتصل إلى 90%، وهي العتبة لإنتاج يورانيوم صالح للاستخدام في الأسلحة النووية. إنها نقطة قوتها، وورقة تفاوضها الدائمة. يقال إن هذه الكمية مدفونة بعيداً، في أعماق أنفاق مؤمنة تماماً، حيث تسعى الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق رسمي يضمن تسليم هذا "الغبار النووي"، كما يسميه رئيسها دونالد ترامب.

لكن، لا شيء مؤكد من داخل إيران، فلا كمية اليورانيوم المخصب معلومة بدقة، ولا مكانه الحقيقي معروف، ولا حتى مدى تحصين تلك الأنفاق وقدراتهم على حمايتها.

وحتى في أكثر السيناريوهات المثالية لواشنطن، إذا انصاعت إيران تماماً وقررت تسليم مخزونها وتعطيل برنامجها، يظل الخوف قائماً: هل تمتلك القدرة على إحيائه مجدداً؟

هنا يكمن أساس الصراع بين الطرفين؛ صراع حتى وإن وصل إلى نقطة تهدئة، فقد يندلع في أي لحظة أخرى.

في هذه القصة التفاعلية، ستنتقل من مقعد القارئ إلى تجربة سيناريوهات محتملة للسيطرة على اليورانيوم المخصب؛ اختر جبهتك الآن.. اضغط هنا.

هذه القصة تستند إلى معلومات رسمية صادرة عن الإدارة الأمريكية، وتحليلات خبراء عسكريين ومفتشين دوليين، ودليل القوات الجوية الأمريكية، وبيانات صادرة عن الجانب الإيراني، وبيانات المراكز والمعاهد المتخصصة في الشأن العسكري، لنرسم مسارات محتملة "للنقطة الفاصلة" في صراع الشرق الأوسط.

