بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"

القاهرة- مصراوي

شهدت مستشفى قصر العيني، مساء أمس الجمعة، وفاة الطبيبة الشابة سلمى محمد حبيش، التي كانت تقضي فترة الامتياز بكلية طب قصر العيني، إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك أثناء تأدية عملها.

في عام 2023، نشر مصراوي تحقيقًا موسعًا بعنوان "أطباء السخرة: محنة الأطباء المقيمين في المستشفيات الجامعية"، كشف خلاله عن معاناة الأطباء الشباب داخل المستشفيات الجامعية بسبب ضغط العمل والإجهاد، وما قد يؤدي إليه من وفيات أو إصابات أو استقالات.

وعلى الرغم من أن الطبيبة الشابة توفيت أثناء عملها، قالت جامعة القاهرة في بيان لها إن ما ورد في التقارير الطبية وملابسات الواقعة يؤكد أن سبب الوفاة لم يكن مرتبطًا بالإجهاد أو ضغط العمل، كما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي. وأكد البيان حرص الجامعة على توفير بيئة عمل آمنة وداعمة لجميع الأطباء وهيئة التمريض والطلاب، مشددًا على أن المستشفيات الجامعية تعمل وفق المعايير الطبية والمهنية المعتمدة، ولا تتوانى عن تقديم الدعم والرعاية لجميع منتسبيها.

وكان تحقيق مصراوي قد وثّق شهادات لأطباء شباب من جامعات مختلفة توفوا أثناء تأدية عملهم نتيجة الضغط الشديد والإرهاق، وقلة النوم لأيام، إضافة إلى عدم حصولهم على وجبات طعام كافية، ما أدى إلى وفاتهم أثناء العمل أو تعرّضهم لحوادث مرتبطة بالإجهاد الشديد وقلة النوم.

لينك التحقيق على مصراوي:- أطباء السخرة .. محنة الأطباء المقيمين في المستشفيات الجامعية