فوز شباب المصورين المصريين في بينالي الفياب 2025

القاهرة - مصراوي:

للدورة الثانية على التوالى بعد فوزهم بالمركز الثالث فى دورة ٢٠٢٣ حقق شباب المصورين المصريين إنجازًا دوليًا جديدًا بعد حصدهم الجائزة الشرفية ضمن أفضل ١٠ دول شاركت في "بينالي الشباب للاتحاد الدولي للتصوير الفوتوغرافي (FIAP) 2025 "، وذلك بمشاركة واسعة من أكثر من 40 دولة حول العالم.

ويُعد هذا الفوز تتويجًا لجهود مستمرة في دعم المواهب الشابة وتعزيز حضور مصر على الخريطة العالمية للتصوير الفني.

وقد جاءت النتائج هذا العام لتؤكد التطور الملحوظ في مستوى المشاركات المصرية، حيث قدم الشباب أعمالًا مبتكرة تعكس رؤيتهم الفنية وقدرتهم على التعبير البصري من خلال مواضيع مستوحاة من الواقع المصري المعاصر، ما جذب انتباه لجنة التحكيم الدولية وأشاد به المتخصصون.

استطاع الفنان الشاب عبدالله إسلام المسئول عن إدارة بيناليات الاتحاد مع وكيل مصر بترشيح 16 فنانا مصرىا تحت 25 سنة وتحت 16 سنة بعدد 22 عمل فوتوغرافي ، وفاز بجوائز خاصة الفنان أحمد اشرف فريد بالميدالية الذهبية للاتحاد وايضا فاز الفنان يوسف ناصر بميدالية اخرى، كما تم اختيار عمل الفنان أحمد اشرف غلاف لمجلة الاتحاد لأول مرة .

وأكد دكتور علاء الباشا الوكيل الرسمي للاتحاد الدولي للتصوير في مصر، أن هذا الفوز يمثل خطوة مهمة في مسيرة دعم الأجيال الجديدة من المصورين، ويعكس الدور الكبير الذي تقوم به مصر في المجال الفوتوغرافي على المستويين العربي والدولي. كما أشار إلى أن المشاركة المصرية في بينالي 2025 جاءت ثمرة لبرامج تدريبية وورش عمل هدفت إلى إعداد الشباب للمنافسات الدولية وفق أعلى المعايير الاحترافية.

وشهدت النسخة الحالية من البينالي تنافسًا قويًا بين فرق الشباب من الدول المشاركة، فيما اعتبر فوز مصر رسالة إيجابية تعكس مواهبها الشابة وقدرتها على التميز والإبداع في واحدة من أهم مسابقات التصوير العالمية.

واختتم بالتأكيد على استمرار دعمه للمصورين الشباب وتوفير الفرص اللازمة لهم للمشاركة في المحافل الدولية، مشددًا على أن هذا الإنجاز هو بداية لمسيرة أكبر تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر على الساحة العالمية للتصوير الفوتوغرافي.