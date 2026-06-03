تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن مستلزمات طبية بجوار كلية الحقوق ببنها، دون وقوع أي خسائر بشرية.

4 سيارات إطفاء لإخماد حريق مخزن مستلزمات طبية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل المخزن، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء للتعامل مع النيران.

السيطرة على الحريق في مساحة 500 متر

وبالفحص تبين أن الحريق اندلع داخل مخزن مستلزمات طبية على مساحة تقدر بنحو 500 متر، حيث نجحت قوات الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، ومنع امتداده إلى المناطق والمنشآت المجاورة.

حريق في بنها دون إصابات

ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تولت الجهات المعنية مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.