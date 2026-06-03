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إخلاء سبيل كروان مشاكل في واقعة الفيديو الخادش للحياء

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:33 م 03/06/2026

كروان مشاكل

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قررت جهات التحقيق في الإسكندرية، إخلاء سبيل صانع المحتوى المعروف بـ "كروان مشاكل" على ذمة التحقيقات، في اتهامه بنشر مقطع فيديو يمثل تعديًا على القيم المجتمعية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ضبطت صانع المحتوى المعروف بـ "كروان مشاكل"، أثناء تواجده بمنطقة العجمي غرب المحافظة.

وجاءت عملية الضبط على خلفية قيام المذكور بنشر مقطعًا مرئيًا (فيديو) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن محتوى يمثل تعديًا على القيم المجتمعية.

تفاصيل ضبط كروان مشاكل في العجمي

بدأت الواقعة برصد الأجهزة الأمنية لمحتوى يخالف الآداب العامة وقيم المجتمع منسوب لصانع محتوى شهير.

وعقب تقنين الإجراءات وتحديد مكان تواجده، تمكنت قوات الأمن من ضبط المذكور بنطاق محافظة الإسكندرية، وتبين بالفحص أنه له معلومات جنائية سابقة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوثيق واقعة الضبط.

اعترافات كروان مشاكل في واقعة الفيديو الخادش للحياء

بمواجهة المتهم، أقر بصحة قيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على منصات التواصل الاجتماعي.
واعترف بأن الهدف من بث هذا النوع من المحتوى هو السعي لزيادة نسب المشاهدات والتفاعل، رغبة في تحقيق أرباح ماليًا من خلال المنصات الرقمية، مستغلاً شهرته وتواجده على الفضاء الإلكتروني.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجرى تحرير المحضر اللازم والعرض على جهات التحقيق.

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النيابة العامة الإسكندرية كروان مشاكل

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