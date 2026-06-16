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تيسيرات للمعلمين.. مدير تعليم جنوب سيناء تتابع أعمال لجنة اعتذارات الثانوية العامة

كتب : رضا السيد

05:49 م 16/06/2026

وكيلة مديرية التربية والتعليم

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تابعت الدكتورة وفاء محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أعمال لجنة تلقي وفحص اعتذارات المنتدبين للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة، والتي انعقدت بمقر ديوان عام المديرية، بحضور لجنة الإدارة المختصة بفحص طلبات الاعتذار، التابعة لامتحانات الثانوية العامة بقطاع المنصورة، بعضوية أحمد الزهيري هلال، ومحمد لطفي، عزت محمد الصغير.

وقامت اللجنة بفحص جميع طلبات الاعتذار المقدمة من المعلمين والعاملين الذين تم إخطارهم بالندب لأعمال الملاحظة بلجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وبما يتوافق مع التعليمات واللوائح المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت مدير المديرية، على توفير كافة التيسيرات اللازمة لأعمال اللجنة، بما يضمن سرعة ودقة فحص الطلبات والبت فيها وفقًا للقواعد المنظمة، استعدادًا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة المقرر أن تبدأ يوم الأحد المقبل.

وأضافت مدير تعليم جنوب سيناء أن اللجنة حاولت التغلب على بعض المشكلات التي يتعرض لها المرشحين لأعمال الامتحانات، وتيسير الأمور بقدر المستطاع فى حدود القواعد اللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأكدت أن المديرية تجري استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويضمن أداء الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة.

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جنوب سيناء التعليم الامتحانات الثانوية العامة

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