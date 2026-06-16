من التعليم إلى تعويضات حياة كريمة.. قرارات حاسمة لمحافظ القليوبية في لقاء

صرحت النيابة العامة بمركز ملوي بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، بدفن جثامين طبيب وأبنائه الثلاثة، عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، بعد مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من مركز ديرمواس جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تفاصيل مصرع طبيب وأطفاله الثلاثة

وبالفحص تبين مصرع جميع مستقلي السيارة، وهم الدكتور هاني فتحي، وأبناؤه الثلاثة: عبد الله، وعهد، والبشير، وجميعهم من أبناء مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وتحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

تشييع جثامين أب وأطفاله وسط حالة من الحزن

ومع استكمال الإجراءات القانونية وصدور تصريح الدفن، وصلت أسرة الضحايا إلى المنيا لاستلام الجثامين، قبل تشييعهم إلى مثواهم الأخير بمسقط رأسهم في مركز البلينا بمحافظة سوهاج، وسط حالة من الحزن والأسى خيمت على الأهالي وأقارب المتوفين.