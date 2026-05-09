أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم السبت، جولة ميدانية بمحافظة أسيوط، لمتابعة التشغيل التجريبي للمرحلتين الثانية والثالثة من محور ديروط، تمهيدًا لافتتاحهما أمام حركة المرور، بحضور اللواء محافظ أسيوط وعدد من قيادات وزارة النقل وهيئة الطرق والكباري.

توبيخ مهندس أثناء عرض المشروع

وخلال الجولة، وجّه وزير النقل توبيخًا لأحد المهندسين المشرفين على المشروع، طالبًا منه مغادرة موقع الشرح، بعد ارتباكه أثناء تقديم عرض تفصيلي عن أعمال المحور.

سبب الموقف أثناء الشرح الفني

وجاءت الواقعة بعد أن أخطأ المهندس في ذكر بعض المعلومات خلال العرض الفني للمشروع، ما دفع الوزير إلى تصحيح المعلومة والتأكيد على ضرورة الدقة أثناء عرض مشروعات بهذا الحجم.

مداعبة لاحقة واستكمال الجولة

وعقب الموقف، قام وزير النقل بمداعبة المهندس، قبل أن يطلب منه استكمال عرض تفاصيل المشروع أمام الحضور، واستكمال الجولة بشكل طبيعي.