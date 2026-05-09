ارتفع عدد المصابين جراء الحريق الذي اندلع بمخازن "أبو حوا" لقطع غيار الدراجات النارية بمدينة قليوب إلى 12 حالة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وسط متابعة طبية للمصابين.

الدفع بسيارات إطفاء وإسعاف مكثفة

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها المكثفة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، من خلال الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء والإسعاف، في محاولة لاحتواء الحريق بشكل كامل.

متابعة ميدانية من محافظ القليوبية ومدير الأمن

ويتابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، واللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، تطورات الحريق ميدانيًا، مع استمرار انتشار القوات الأمنية لتأمين موقع الحادث وتنظيم الحركة المرورية بمحيط المنطقة.

استمرار أعمال الإطفاء والتبريد

وتجري حاليًا عمليات الإطفاء والتبريد بشكل مكثف داخل محيط المخازن، لضمان السيطرة الكاملة على الحريق ومنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.