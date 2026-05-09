شهدت مدينة قليوب، اليوم، اندلاع حريق هائل داخل مخزن كبير للموتوسيكلات بمنطقة قليوب المحطة بعزبة الحجر، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ 5 سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

بلاغ أمني وانتقال الأجهزة المختصة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد بنشوب حريق ضخم داخل مخزن “أبو حوا” للموتوسيكلات، المقام على مساحة تقدر بنحو 700 متر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف والسيطرة على الحريق.

فرض كردون أمني وجهود مكثفة للإطفاء

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط الحريق لتأمين المواطنين وتسهيل أعمال الإطفاء، فيما يواصل رجال الحماية المدنية جهودهم المكثفة للسيطرة على ألسنة اللهب، خاصة مع وجود كميات كبيرة من الموتوسيكلات وقطع الغيار داخل المخزن، الأمر الذي ساهم في زيادة اشتعال النيران.