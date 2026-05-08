جامعة بني سويف الأهلية تطلق أول بودكاست طلابي ونشرة تلفزيونية أسبوعية

كتب : حمدي سليمان

06:09 م 08/05/2026

الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سوي

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، إطلاق أول بودكاست طلابي داخل الجامعة، إلى جانب أول نشرة إخبارية تلفزيونية أسبوعية، من إعداد وتقديم طلاب برنامج الصحافة الرقمية والتلفزيونية، في خطوة تستهدف دعم التدريب العملي وتأهيل الطلاب لسوق الإعلام الرقمي الحديث.

تدريب عملي لطلاب الإعلام على إنتاج البودكاست

وأكد رئيس الجامعة أن إطلاق البودكاست يعكس حرص الجامعة على الربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر إعلامية قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن التجربة تمثل خطوة مهمة لتنمية مهارات الطلاب في إنتاج المحتوى الصوتي الحديث وإدارة حلقات البودكاست بشكل احترافي.
وأضاف أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة التطبيقية التي تعزز جودة التعليم الجامعي وتسهم في صقل مهارات الطلاب الإعلامية، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في مجال الإعلام الرقمي.

خطة لتطوير مهارات طلاب الصحافة الرقمية

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا توفيق، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن البودكاست يأتي ضمن خطة البرنامج لتفعيل التدريب العملي وإتاحة فرص حقيقية للطلاب لإنتاج محتوى صوتي احترافي يعكس قدراتهم الإبداعية، فضلًا عن اكتساب خبرات متقدمة في مجال البودكاست والإعلام الرقمي.

إطلاق أول نشرة إخبارية تلفزيونية أسبوعية

وفي السياق ذاته، أطلق طلاب برنامج الصحافة الرقمية والتلفزيونية أول نشرة إخبارية تلفزيونية أسبوعية داخل الجامعة، تحت إشراف الدكتورة رشا توفيق، والدكتورة رشا عادل، والدكتور أحمد شحاتة، والدكتورة فاطمة الأباصيري.

تأهيل طلاب الإعلام لسوق العمل

وأشار الدكتور طارق علي إلى أن النشرة الإخبارية تمثل خطوة مهمة في إعداد جيل من الإعلاميين المؤهلين القادرين على مواكبة التطورات الحديثة في صناعة الإعلام، مؤكدًا أن المشروع يجسد رؤية الجامعة في الدمج بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.
وأضاف أن النشرة تتيح للطلاب فرصة حقيقية للتدريب على إعداد الأخبار وتحريرها وتقديمها، إلى جانب تغطية الفعاليات الأكاديمية والأنشطة الطلابية، بما يعكس صورة حيوية ومتجددة عن الحياة الجامعية.

تجربة احترافية في صناعة المحتوى الرقمي

وأكدت الدكتورة رشا توفيق أن هذه المبادرات تسهم في تنمية المهارات التطبيقية للطلاب، وتدعم توجه الجامعة نحو تقديم تعليم حديث قائم على الممارسة والتجربة، مشيرة إلى أن النشرة تأتي ضمن مقرر «أساسيات صناعة المحتوى المرئي»، بهدف تدريب الطلاب على إنتاج محتوى إعلامي احترافي داخل بيئة تعليمية متكاملة.

جامعة بني سويف الأهلية بودكاست طلابي الصحافة الرقمية

13 دقيقة حفظت حياته.. فريق طبي ينقذ مريضًا من جلطة قلبية في مستشفى العلمين
