ضبطت مباحث الوادي الجديد، اليوم الجمعة، شقيقين توأمًا، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بمدينة الخارجة، عقب تحريات أمنية أكدت حيازتهما كميات من مخدر الآيس ومخدر الحشيش بقصد الترويج.

إخطار أمني وتحريات موسعة

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود معلومات إلى وحدة مباحث قسم الخارجة، حول نشاط شقيقين توأم في الإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة أرض السلام في مدينة الخارجة.

وبحسب المعلومات الأولية، جرى تشكيل فرق بحثية لفحص البلاغ والتحقق من صحة التحريات، حيث أكدت التحريات قيام المتهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في ترويج مخدر الآيس ومخدر الحشيش داخل نطاق مدينة الخارجة.

إذن النيابة والمضبوطات

عقب تقنين الإجراءات، جرى استخراج إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين، وجرى إعداد مأمورية أمنية بقيادة النقيب محمد الحسيني، معاون مباحث قسم الخارجة، والنقيب أحمد النجار، معاون مباحث القسم.

وأسفرت المأمورية عن ضبط الشقيقين التوأم، وبحوزتهما 200 جرام من مخدر الآيس، و150 جرامًا من مخدر الحشيش، وبمواجهتهما بالمضبوطات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محضر وتحقيقات النيابة

جرى تحريز مخدر الآيس ومخدر الحشيش، وتحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واستكمال فحص ملابسات الواقعة ودور المتهمين في الاتهامات المنسوبة إليهما بمدينة الخارجة.