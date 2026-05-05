في أول رد رسمي من أسرتها لحسم الجدل المثار، نفى خال "دنيا فؤاد" كافة الأنباء المتداولة حول هروبها أو إلقاء القبض عليها، مؤكداً أنها هي من بادرت بالتوجه إلى السلطات الأمنية لتوضيح موقفها، وسط اعتزام الأسرة ملاحقة مشوهي سمعتها قضائياً.

تحرك طوعي لمديرية الأمن

أكد خال دنيا فؤاد في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن ابنة شقيقته لم يتم ضبطها أو إحضارها كما روج البعض، بل توجهت بمحض إرادتها إلى مديرية أمن الإسماعيلية، وذلك للرد على "حملات التشويه" والاتهامات التي طالتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنها أرادت وضع النقاط على الحروف أمام الجهات الرسمية.

نفي أمني رسمي

وفي السياق ذاته، قطعت مصادر أمنية بالإسماعيلية الشك باليقين، مؤكدة لـ "مصراوي" عدم صدور أي قرار بإلقاء القبض على دنيا فؤاد، كما أوضحت المصادر أن المديرية لم تتلقَّ حتى الآن أي بلاغات رسمية أو محاضر محررة ضدها بشأن "جمع تبرعات"، وأن كل ما يثار حالياً لا يخرج عن نطاق "سجالات السوشيال ميديا".

القضاء هو الفيصل

وشددت الأسرة على أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد مروجي الشائعات، حيث قال خالها:

"دنيا لم تهرب ولدينا كافة الإثباتات التي تدعم موقفها، وسنقاضي كل من شهّر بها أو ساهم في نشر أخبار كاذبة للنيل من سمعتها".

كواليس الأزمة

بدأت الواقعة بعد تصدر دنيا فؤاد "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي كحالة إنسانية تعاني من أزمات صحية، مما جلب لها تعاطفاً واسعاً ودعماً مادياً.

إلا أن الساعات الأخيرة شهدت تحولاً في دفة الآراء، حيث شكك البعض في روايتها الصحية وطريقة إدارة تلك التبرعات، وهو ما دفع الأسرة للتحرك قانونياً لرد اعتبارها.