شدد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، على أن محافظات الصعيد، وفي مقدمتها المنيا، تحظى باهتمام غير مسبوق لدعم القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي وركيزة أساسية لتوفير فرص العمل.

تفقد مشروعات صناعية كبرى

جاءت تصريحات الوزير خلال جولته التفقدية بمحافظة المنيا، برفقة اللواء عماد كدواني محافظ الإقليم، إذ شملت الزيارة تفقد مصنع "القناة للسكر" بمركز ملوي، أحد أبرز الصروح الصناعية التي تسهم في دعم الصناعات الاستراتيجية وتعزيز الإنتاج المحلي.

المنيا على خريطة الاستثمار الصناعي

وأكد وزير الصناعة أن محافظة المنيا شهدت طفرة ملحوظة في القطاع الصناعي خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنها تضم عددًا كبيرًا من المصانع في مجالات متنوعة، ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة في ظل الدعم الحكومي المستمر وتطوير البنية التحتية.

وادي السريرية.. منطقة واعدة

وكشف هاشم عن توجه الدولة لتنشيط منطقة "وادي السريرية" بمركز سمالوط، مشيرًا إلى العمل حاليًا على إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بهدف تحويلها إلى منطقة صناعية نشطة خلال الفترة المقبلة.

استراتيجية صناعية جديدة للصعيد

وأشار الوزير إلى أنه تم تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق نهضة صناعية شاملة، مؤكدًا أن محافظات الصعيد تأتي في مقدمة أولويات هذه الاستراتيجية، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.