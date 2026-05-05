إعلان

وزير الصناعة من المنيا: الصعيد على رأس أولويات التنمية ونهضة صناعية مرتقبة -صور

كتب : جمال محمد

08:38 م 05/05/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    المهندس خالد هاشم خلال الجولة (2)
  • عرض 6 صورة
    المهندس خالد هاشم خلال الجولة (5)
  • عرض 6 صورة
    المهندس خالد هاشم خلال الجولة (4)
  • عرض 6 صورة
    المهندس خالد هاشم خلال الجولة (3)
  • عرض 6 صورة
    المهندس خالد هاشم خلال الجولة (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شدد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، على أن محافظات الصعيد، وفي مقدمتها المنيا، تحظى باهتمام غير مسبوق لدعم القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي وركيزة أساسية لتوفير فرص العمل.

تفقد مشروعات صناعية كبرى

جاءت تصريحات الوزير خلال جولته التفقدية بمحافظة المنيا، برفقة اللواء عماد كدواني محافظ الإقليم، إذ شملت الزيارة تفقد مصنع "القناة للسكر" بمركز ملوي، أحد أبرز الصروح الصناعية التي تسهم في دعم الصناعات الاستراتيجية وتعزيز الإنتاج المحلي.

المنيا على خريطة الاستثمار الصناعي

وأكد وزير الصناعة أن محافظة المنيا شهدت طفرة ملحوظة في القطاع الصناعي خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنها تضم عددًا كبيرًا من المصانع في مجالات متنوعة، ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة في ظل الدعم الحكومي المستمر وتطوير البنية التحتية.

وادي السريرية.. منطقة واعدة

وكشف هاشم عن توجه الدولة لتنشيط منطقة "وادي السريرية" بمركز سمالوط، مشيرًا إلى العمل حاليًا على إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بهدف تحويلها إلى منطقة صناعية نشطة خلال الفترة المقبلة.

استراتيجية صناعية جديدة للصعيد

وأشار الوزير إلى أنه تم تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق نهضة صناعية شاملة، مؤكدًا أن محافظات الصعيد تأتي في مقدمة أولويات هذه الاستراتيجية، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنيا مصنع وزير الصناعة صناعة السكر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فرج عامر لمصراوي: "هشجع الأهلي ضد إنبي"
رياضة محلية

فرج عامر لمصراوي: "هشجع الأهلي ضد إنبي"
ترامب: وصول النفط لـ102 دولار ثمن زهيد للغاية كنت أعتقد ارتفاعه لـ300
شئون عربية و دولية

ترامب: وصول النفط لـ102 دولار ثمن زهيد للغاية كنت أعتقد ارتفاعه لـ300
توفيق عكاشة يتوقع "ضربة قاصمة" للنظام الإيراني خلال 72 ساعة
أخبار مصر

توفيق عكاشة يتوقع "ضربة قاصمة" للنظام الإيراني خلال 72 ساعة
بعد أنباء تدريبه للفريق.. جماهير الأهلي تهاجم حسام البدري
رياضة محلية

بعد أنباء تدريبه للفريق.. جماهير الأهلي تهاجم حسام البدري
بالأسماء.. حركة تغييرات لقيادات وزارة التموين
أخبار مصر

بالأسماء.. حركة تغييرات لقيادات وزارة التموين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها