تفاصيل إحالة أوراق قاتل سيدة بالشرقية للمفتي بسبب فسخ خطوبة ابنتها

كتب : ياسمين عزت

08:25 م 05/05/2026

محكمة جنايات الزقازيق

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم، إحالة أوراق المتهم الأول في واقعة قتل سيدة بطلق ناري إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، مع تحديد جلسة الثاني من شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم، والفصل في مصير باقي المتهمين في القضية.

بداية تفاصيل القضية:

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الماضي، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة كفر صقر بمقتل سيدة تُدعى «عبير. م»، إثر إصابتها بطلق ناري «خرطوش» بدائرة المركز.

التحريات تكشف الجناة:

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة الشاب «عبدالرؤوف. أ» 25 عامًا، عاطل، بالاشتراك مع صديقه «أحمد. م» 24 عامًا، سائق دراجة نارية، حيث أطلق المتهم الأول أعيرة نارية تجاه المجني عليها أثناء استقلالها الطريق العام، وذلك انتقامًا منها بعد قيامها بفسخ خطوبته من ابنتها.

ضبط المتهمين:

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهما السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، فتم إحالتهما إلى النيابة العامة، ومنها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت قرارها المتقدم.

جنايات الزقازيق إحالة للمفتي جريمة قتل قتل سيدة الشرقية

