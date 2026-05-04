لعقود من الزمن، ظل منطقة شرق بورسعيد صحراء مهجورة في طي النسيان، رغم موقعها الجغرافي المميز في ناصية العالم، وربطها بين قارتين وقربها من المجرى الملاحي لقناة السويس، قبل أن يُطلق رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، معول البناء والتعمير، لتتحول الصحراء إلى مستقبل أبنائنا وأحفادنا

مشروع تنموي عملاق



تُقام مدينة سلام مصر على مساحة نحو 22 ألفًا و153.95 فدان، بإجمالي تكلفة تقديرية للبنية التحتية تبلغ 12.7 مليار جنيه، ومن المستهدف أن تستوعب نحو 778 ألفًا و883 نسمة، في إطار خطة الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات حضرية متكاملة.

مرافق وخدمات متكاملة



وتضم مدينة سلام مصر مجموعة متنوعة من الخدمات، من بينها محطة تحلية مياه، ومنشآت رياضية وثقافية واجتماعية، إلى جانب جامعة شرق بورسعيد الأهلية والجامعة التكنولوجية، فضلًا عن مشروعات مستقبلية تشمل فنادق ومنتجعات سياحية، ومارينا يخوت، ومراكز أبحاث ومؤتمرات.

ربط ضفتي قناة السويس



وترتبط مدينة سلام مصر بباقي أنحاء المحافظة من خلال أنفاق بورسعيد، إلى جانب المعديات والكباري التي تعبر قناة السويس، ما يسهم في تسهيل حركة التنقل ودعم التكامل بين شرق وغرب القناة.

دعم حكومي وتكثيف الجهود



تكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد جهودها لتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعمير المدينة، وتلبية احتياجات السكان، سواء من خلال توفير الخدمات الأساسية أو دعم البنية التحتية والمرافق العامة.

توفير الإسكان والخدمات الأساسية



ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن المدينة تضم 217 عمارة إسكان اجتماعي مزودة بكافة المرافق، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لتذليل أي معوقات وتحقيق سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

تحسين جودة الحياة للسكان



ووجّه المحافظ بعدد من الإجراءات لدعم سكان المدينة، من بينها إنشاء فصل تجريبي بمدرسة التعليم الأساسي، وتوفير خطوط مواصلات تربط المدينة ببورسعيد، وتجهيز الوحدة الصحية، وإعادة تشغيل المخبز وتوفير السلع التموينية بشكل منتظم.

تعزيز الخدمات الأمنية والمجتمعية



كما شملت توجيهات محافظ بورسعيد سرعة تشغيل قسم الشرطة ونقطة الإطفاء، وإنشاء مكتب بريد متكامل، إلى جانب إقامة بيت للطالبات وتكثيف الأنشطة داخل مركز الشباب، بما يعزز من جودة الحياة ويحقق الاستقرار للسكان.